«صحة المنوفية» تنظم قافلة طبية بقرية كفر الشرفا الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تنظيم قافلة طبية مجانية، يومي السبت والأحد المقبلين، لخدمة أهالي قرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا، في إطار القوافل العلاجية التي تقوم بها على مستوى القرى الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وتشمل كافة التخصصات الطبية والتحاليل، كما يتم صرف الأدوية مجانا للمترددين على القافلة.

صرف الأدوية بالمجان

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة الطبية في قرية كفر الشرفا الغربي تبدأ من صباح السبت المقبل وحتى مساء الأحد، ويشارك فيها نخبة من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدة أنه يتم تحويل المترددين على القافلة التي تستدعي حالتهم تدخل جراحي أو متابعات مستمرة إلى المستشفيات ومتابعتهم.

التخصصات الطبية في القوافل العلاجية

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تهدف إلى خدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، مشيرة إلى أنه يتم صرف الأدوية بالمجان للحالات التي يصرف لها الأطباء علاج، وكذلك إجراء الأشعة والتحاليل بالمجان للمترديين على القافلة الطبية.

وأشارت إلى أن القافلة تضم التخصصات الطبية باطنة ورمد وجراحة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، والكشف العشوائي للضغط والسكر للمرضى وقياس للسكر التراكمي وفحص للثدي وقياس وظائف الكلى، وتنفيذ مبادرة 100 يوم صحة، وذلك وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.