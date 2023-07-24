أستاذ بمدرسة «الاستشراق»: أرمينيا تتقرب من تركيا وإيران لتحجيم نفوذ روسيا

قال أندرية تشوبريقين، الأستاذ بمعهد «الاستشراق» في العاصمة الروسية موسكو، إن تدخل روسيا في الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، يُعد محاولة من جانب موسكو بهدف العودة إلى مكانتها الإقليمية والعالمية، كما كانت من قبل.

تشوبريقين: روسيا ليست وحدها تتدخل في الأزمة

وأكد تشوبريقين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أنه روسيا ليست وحدها التي تتدخل في هذه الأزمة، حيث يوجد أيضاً تركيا وإيران، اللذين يحرصان كل الحرص على التدخل، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، لذا فإن موسكو تريد العودة إلى ممارسة دورها الأساسي وفق اتفاقية 2020.

العلاقة بين روسيا وأرمينيا «معقدة»

واعتبر الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو أن «العلاقة بين روسيا وأرمينيا معقدة بصورة كبيرة، حيث تشتكي أرمينيا كثيراً من روسيا، بعد الحرب الأخيرة».

وأضاف «تشوبريقين» أنَّ أرمينيا تتوقف على الدعم الاقتصادي من روسيا، وليس لديها طرق أخرى لتأمين وضعها الاقتصادي والعسكري.

واستطرد أن «أرمينيا تريد تحجيم النفوذ الروسي، من خلال الاتجاه نحو إيران وتركيا، كي تحصل على الدعم، بعيداً عن روسيا».