أستاذ بمعهد «الاستشراق»: العلاقة بين روسيا وجنوب أفريقيا تمر بمنعطف خطير

أكد رامي القليوبي، أستاذ بمعهد الاستشراق في العاصمة الروسية موسكو، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجنوب أفريقيا تمر بمنعطف خطيرة في الفترة الراهنة، بعد إعلان الدولة الأفريقية رفضها استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس» الاقتصادية.

تدريبات عسكرية مشتركة

وقال «القليوبي» إن العلاقة بين روسيا وجنوب أفريقيا تميزت بروابط قوية، خلال الفترة الماضية، بسبب تعاونهما في مجموعة «بريكس» الاقتصادية، وأضاف في مداخلة عبر «سكايب» من سان بطرسبرج، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه قبل أشهر أجريت تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين قرب المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بما وصفه «منعطف خطير»، بعد رفض جنوب أفريقيا استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة «بريكس» المقبلة، بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ضمانات قوية من جنوب أفريقيا

وأوضح أن جنوب أفريقيا واجهت معضلة صعبة، لأنها لم تتمكن من تقديم ضمانات قوية لعدم تعرض بوتين للاعتقال على أرضها، لكن من المتوقع أن تسود الشراكة في «بريكس» على أي اعتبارات أخرى في المستقبل.