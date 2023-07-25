«الساعة السكانية»: 19.5 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال أسبوع

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر اليوم، إلى 105 ملايين و223 ألفا، و336 نسمة، مقابل 105 ملايين و203 آلاف و472 نسمة، مقابل 105 ملايين و161 ألفا و300 نسمة الثلاثاء الماضي 18 يوليو 2023.

زيادة عدد السكان

أشارت الساعة السكانية، إلى أن زيادة عدد السكان بلغت 19 ألفا و864 نسمة خلال أسبوع.

وأوضحت أن عدد سكان محافظة القاهرة، بلغ 10 ملايين و256 ألفا و607 نسمات، بينما بلغ عدد سكان الجيزة 9 ملايين و524 ألفا و144 نسمة، والشرقية 7 ملايين و918 ألفا و576 نسمة.

عدد سكان محافظة جنوب سيناء

رصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظة جنوب سيناء، موضحة أنها بلغت 115 ألفا و316 نسمة، لتكون أقل محافظات الجمهورية في عدد السكان.

وإليكم عدد سكان المحافظات التسع الأولى في الزيادة السكانية على الترتيب:

- القاهرة 10 ملايين و224 ألفا و264 نسمة.

- الجيزة 9 ملايين و500 ألفا و584 نسمة.

- الشرقية 8 ملايين و3آلاف و765 نسمة.

- الدقهلية 7 ملايين و53 ألفا و782 نسمة.

- البحيرة 6 ملايين و878 ألفا و735 نسمة.

- المنيا 6 ملايين و310 آلاف و674 نسمة.

- القليوبية 6 ملايين و130 ألفا و368 نسمة.

- سوهاج 5 ملايين و723 ألفا و152 نسمة.

- الغربية 5 ملايين و450 ألفا و110 نسمات.