الإحصاء: 42 ألفا زيادة في عدد سكان مصر خلال أسبوع

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء إلى 105 ملايين و203 آلاف و472 نسمة، مقابل 105 ملايين و161 ألفا و300 نسمة الثلاثاء الماضي.

وجاء ذلك بزيادة بلغت نحو 42 ألفا و172 نسمة خلال أسبوع، و7 آلاف تقريبا يوميا، و251 نسمة في الساعة، و4.1 نسمة في الدقيقة.

أعداد سكان محافظة القاهرة

كما رصدت الساعة السكانية أعداد سكان القاهرة، مشيرة إلى أنهم وصلوا إلى 10 ملايين و255 ألفًا و591 نسمة، ومحافظة الجيزة 9 ملايين و522 ألفًا و247 نسمة، والشرقية 7 ملايين و917 ألفًا و276 نسمة.

الفرق بين أعداد المواليد والوفيات

ووفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان، فإنّ عدد السكان بلغ 104 ملايين نسمة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وبذلك تكون قد تحققت زيادة سكانية، وهي الفرق بين أعداد المواليد والوفيات قدرها مليون نسمة خلال 245 يومًا أي 8 أشهر و5 أيام، أي نحو 4082 نسمة في اليوم، و170 نسمة كل ساعة و3 نسمات تقريبًا في الدقيقة، أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

ترتيب الدول من حيث عدد السكان

جدير بالذكر أن عام 2023 شهد تغيرا مهما في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقي الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين للمركز الثاني، ويبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0% عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 % ويكون بالسالب في دول مثل إسبانيا 0.1%، وألمانيا -0.04%، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر إلى 3.7%، الكونغو 3.2%.