الكشف على 1689 مواطنا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

تواصل مبادرة «100 يوم صحة» بمستشفى سيدي سالم، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بسيارة «الماموجرام»، إذ تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 1689 مواطنا ومواطنة، في إطار المتابعة المستمرة للحملة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة آمال حجاج، منسق المبادرة بالمحافظة.

إقبال كبير على القافلة الطبية

قالت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن القافلة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين أعربوا عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من خلالها، وبناءً عليه تم مد عمل القافلة ليوم إضافي، مؤكدة أنها تقدم خدمات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، حيث تحتل صحة المرأة المصرية أهمية قصوى لدى القيادة السياسية، وتحوز على جانب كبير من المبادرات الرئاسية.

تفقد سبر عمل القافلة والمستشفيات

أضافت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في بيان، أنها تفقدت العيادات الخارجية لمستشفى سيدي سالم المركزي، وكذلك قسم الطوارئ، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، مؤكدة أهمية الفحص المبكر لأورام الثدي بالنسبة للسيدات الأكثر عرضة للإصابة.

كما أكدت ضرورة تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية، لتحوز رضا المواطنين وثقتهم، رافقها خلال الجولة، الدكتور شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، والدكتور أسامة شرف الدين نائب مدير المستشفى.