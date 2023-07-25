صناع أغنية «سطلانة»: نجاحها رزق وأي شغل بحب يصنع المعجزات

حل كل من عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان ومحمود الليثي وحسن الخلعي، صناع أغنية «سطلانة»، ضيوفا في برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «DMC».

عبدالباسط حمودة يروي تفاصيل «سطلانة»

روى عبد الباسط حمودة، تفاصيل تجهيز أغنية «سطلانة»، التي حققت نجاحا كبيرا، إذ قال: «كنت قاعد في البيت لقيت الليثي بيكلمني وكنت عاوز أنام، وفضل مصمم إني أنزل ونروح نسجل أغنية في استوديو بمصر الجديدة».

وقال محمود الليثي: «نجاح الأغنية كان رزق من عند ربنا، ونجاحها كان نفحة من عنده سبحانه وتعالى، الموضوع جه من أول ما عملنا نجاح مع علي ربيع قبل كده في فيلم، وبناء عليه، كريم السبكي كلم حسن الخلعي، وقاله عاوز أغنية حلوة».

اختيار حمدي بتشان

تابع: «روحت أنا وعبد الباسط وغنينا الجملة، وحسيت إنها محتاجة تطعيم، وقال لي إيه رأيك في حمدي بتشان، قلت له يا ريت يوافق، وحسن ما كانش عاوز يغني في الأول».