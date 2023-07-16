إمام عاشور يرقص على أغنية «سطلانة» في أحد الأفراح (فيديو) | عاجل

ظهر إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة وهو يرقص على أغنية «سطلانة»، وذلك قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول النادي لاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية مع نادي ميتلاند الدنماركي على انضمام اللاعب لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل.

إمام عاشور يرقص على أغنية سطلانة

وانتشر فيديو ظهر فيه إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة رفقة أصدقائه داخل أحد الأفراح، وهو يرقص على أغينة «سطلانة»، وذلك قبل إعلان النادي عن الصفقة رسميا، بعد إنهاء اللاعب جلسة التصوير داخل مقر النادي بالجزيرة، من أجل التجهيز للإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند

ونجح النادي الأهلي في حسم صفقة إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها المالية مبلغ 3 ملايين يورو، بعد الاتفاق مع النادي الدنماركي على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، بعد موافقة مارسيل كولر على ضم اللاعب من أجل تدعيم مركز وسط الملعب تعويضا لرحيل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن صفقة إمام عاشور خلال 48 ساعة القادمة، بعد إنهاء اللاعب الكشف الطبي وجلسة التصوير الخاصة به، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة المقاولون العرب أو غدا الأثنين على أقصي تقدير.