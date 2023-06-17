حمدي بتشان عن نجاح أغنية سطلانة: «الناس اتهوست بيها»

قال المطرب الشعبي حمدي بتشان، إنَّ نجاح أغنية سطلانة التي شارك في غناءها ضمن فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، يعد أمرًا مذهلًا بالنسبة له، خصوصًا مع استعانة فريق النادي الأهلي بكلمات الأغنية وترديدها خلال احتفالاتهم بالفوز ببطولة دوري أفريقيا، ومن ثم تصدرت قوائم محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

أغنية سطلانة في فيلم بعد الشر

وقال حمدي بتشان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه يتلقى كثيرًا من الرسائل والاتصالات من قِبل أصدقاءه وجمهوره لتهنئته بنجاح أغنية سطلانة وتأكّيدهم له أنها «مكسرة الدنيا»، متابعًا: «الحمد لله أولًا وأخيرًا، كل ما أمشي في مكان ألاقي الناس مهووسة وتغني «سطلاااانة.. سطلااانة لاااانا لااانا».

شارك في «سطلانة» 4 من نجوم الغناء الشعبي

وعبّر عن سعادته للتعاون مع عدد من نجوم الغناء الشعبي مثل عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي وحسن الخلعي، مشيرًا إلى أنَّ كواليس تسجيل «سطلانة» وتصويرها في فيلم بعد الشر مع علي ربيع وأس أس، كانت مليئة بالمحبة وسيطرت عليها أجواء البهجة.

أغنية سطلانة، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناءها ضمن فيلم بعد الشر الذي يعرض حاليًا بالسينما، بطولة علي ربيع، وأس أس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نورالدين، = تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.