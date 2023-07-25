وفاة المنتج وليد فطين طليق الفنانة بوسي

توفي المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، وذلك وفق ما نشره المطرب الشعبي حمزة الصغير في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

حمزة الصغير يعلن وفاة طليق بوسي

وكتب حمزة الصغير ناعيا وليد فطين: «لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين ويغفرلك.. فطين مكنش صديق مقرب بس فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه وكانوا من أقرب الناس ليه وكان فتحلوهم بيته، وطبعا اللي ظلموه أكيد عارفين نفسهم، وهو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة، خبر صادم بصراحة».