تطورات حرائق غابات الجزائر.. إجلاء 1500 شخص وفتح تحقيقات

شهدت الجزائر خلال الساعات الماضية، تطورات مهمة في حرائق الغابات التي تعرضت لها 11 ولاية بالبلاد، إذ نجم عنها وفاة 34 حالة وفاة، بينهم 10 جنود، وإصابة 26 آخرين.

كانت وزارة الداخلية الجزائرية، أشارت في وقت سابق، إلى اندلاع 97 حريقا في الغابات، والمحاصيل الزراعية، موضحة في بيان، أن بعضها امتد لقرى مأهولة بالسكان.

وأمس الاثنين، فتحت السلطات القضائية، تحقيقا في ملابسات حرائق الغابات المهولة في ولايتي بجاية وجيجل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أشارت وزارة الداخلية الجزائرية في وقت سابق، إلى مواصلة عمليات الإطفاء في: «بومرداس، البويرة، تيزي وزو، جيجل، بجاية، سكيكدة».

فيما قال الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في تصريح لموقع جزائري، إن ولاية بجاية شهدت 10 حرائق، وبومرداس 8 حرائق والبويرة 7 حرائق، وتيزي وزو 5 حرائق وجيجل 4 حرائق وحريقين في كل من ولاية جيجل والمدية وسوق أهراس وسكيكدة.

إجلاء نحو 1500 شخص

أوضحت السلطات الجزائرية، أن نحو 8 آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في إخماد الحرائق، فيما أجلت السلطات الجزائرية، نحو 1500 شخص حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الداخلية الجزائرية، إلى استمرار الطلعات الجوية لإطفاء الحرائق، ومشاركة الطائرات المستأجرة والطائرة ذات السعة الكبيرة «بي إيه 200» التابعة للقوات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

25 إصابة متفاوتة الخطورة بين العسكريين

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية،أن 10 عسكرييين، لقوا مصرعهم في حرائق بني كسيلة بولاية بجاية شرق البلاد، و25 إصابة متفاوتة الخطورة بين العسكريين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق من مدنيين وعسكريين.