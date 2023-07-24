زيادة أعداد وفيات الحرائق في الجزائر لـ34 شخصا

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن أعداد ضحايا الحرائق المندلعة في 11 ولاية جزائرية ارتفعت إلى 34 حالة وفاة، من بينهم 10 من أفراد الجيش الشعبي الوطني و24 من صفوف المدنيين بحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية.

إجلاء عدد كبير من الأشخاص

وكانت آخر الإحصائيات صباح اليوم أشارت إلى وفاة 15 شخصا بحسب وزارة الداخلية؛ إذ نشب حريق في 16 ولاية خلال 24 ساعة مع إجلاء 1500 شخص من المناطق المتضررة.

ولايات متضررة

وتضررت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الواقعة في شمال وشرقي الجزائر بسبب الرياح، وتستمر عمليات إخماد الحرائق بهذه الأثناء في 6 ولايات بشرق البلاد مع استخدام جميع الوسائل ومنها الطائرات المروحية.