مصرع 15 شخصاً بينهم 10 جنود بسبب حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، مصرع 10 جنود وإصابة 25 آخرين، جراء حرائق الغابات التي حاصرت ثكنة عسكرية في ولاية بجاية شرق البلاد.

جاء بيان وزارة الدفاع الجزائرية بعد قليل من بيان مماثل لوزارة الداخلية، أكدت فيه اندلاع 97 حريقا في غابات الأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية، خلال ليل الاثنين.

رياح قوية تزيد اشتعال الحرائق

وأشار حساب وزارة الداخلية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانها، أن حرائق الغابات أسفرت عن وفاة 15 شخصاً و26 جريحاً، كما تم إجلاء 1500 مواطن في نطاق بلدية «فناية» بدائرة القصر، وبلدية «زبربر» بدائرة الأخضرية.

موجة حارة تضرب الجزائر

وتشهد الولايات الوسطى والشرقية من الجزائر موجة حارة شديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد إلى أعلى من 48 درجة مئوية، في ثاني صيف ساخن تتعرض له الدولة العربية.

وأعلنت الجزائر مؤخراً عن تعاقدها مع روسيا الاتحادية، من أجل إمدادها بطائرات بدون طيار، بهدف استخدامها في إطفاء الحرائق المشتعلة في الولايات الشرقية من البلاد.