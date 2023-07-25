سجلت السلطات الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، بعمق 26 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وقالت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة الزلازل في «يوجنو- ساخالينسك» الروسية، إن مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على مسافة 141 كيلومترًا جنوب «جزيرة أونكوتان» غير المأهولة، على الطرف الشمالي لسلسلة «جزر الكوريل».

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشر في وقت سابق، عبر موقعه الإلكتروني، بيانات زلزال ضرب «جزر الكوريل»، وقال إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 60 كيلومترا.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 603 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة بيتروبافلوفسك كامشاتسكي الروسية.

ومن الجدير بالذكر، أن جزر الكوريل، متنازع عليها بين روسيا واليابان، وتقع بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى الشرق الروسي وهوكايدو أقصى شمالي اليابان.