أعلنت صحيفة «زركالو نيديلي» الأوكرانية عبر «تليجرام»، دوي انفجارات في منطقة جيتومير غرب العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار في جيتومير الواقعة على مسافة 150 كيلومترًا من العاصمة الأوكرانية «كييف».

ودمرت الدبابات الروسية، معقلا أوكرانيًا على طريق «كراسني ليمان» بمدفع 125 ملم، فيما قالت قوات «مجموعة فوستوك» التابعة للجيش الروسي، إن جنديًا روسيًا يدعى أرتيم بيريزين اكشتف بنفسه أكثر من 10 من الجنود الأوكرانيين وقضى عليهم في هجوم بمنطقة بروزوف.

مسؤول روسي: الحكومة الأوكرانية بعيدة عن المبادئ الأخلاقية

قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين إن محاولة مهاجمة «جسر القرم» في 17 يوليو الجاري، مثال آخر على أن الحكومة الأوكرانية كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، بعيدة عن المبادئ الأخلاقية.

دبلوماسي روسي: «موسكو» تتعامل مع الأفارقة على قدم المساواة

وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى «الشراكة الروسية الأفريقية»، أوليج أوزيروف، إن تطوير العلاقات مع «موسكو» لا يمنع دول إفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية.

وأضاف أوزيروف، في مقابلة مع «سبوتنيك»، أن «موسكو» تتعامل مع الشركاء الأفارقة على قدم المساواة، وعلى أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، مشيرا إلى أن بلاده تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا والأمر لن يكون سريعًا.