درجات الحرارة اليوم.. تصل لـ46 بعدة مناطق وتحذير من اضطراب حركة الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث تستمر الموجة الحارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وترتفع نسب الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا، على أغلب أقاليم الجمهورية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلا على كل الأنحاء.

اضطراب الملاحة وشبورة على عدة مناطق

حذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على المدن الساحلية، نتيجة لنشاط الرياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، التي تصل سرعتها من 40 إلى 50 كم/ س، بينما ارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة، ذكرت الأرصاد، أن الشبورة المائية تنتشر في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.