معهد المحاماة يعقد محاضرتين للأعضاء الجدد المنضمين للنقابة غدا

أعلنت نقابة المحامين عقد محاضرتين لمحامي الجدول العام في 4 نقابات «حلوان ـ شبرا الخيمة ـ شمال وجنوب الجيزة» في معهد محاماة القاهرة الكبرى غدا للأعضاء الجدد المنضمين للنقابة، يحاضر فيهم كل من الدكتور هشام الجيار، خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري، والمحامي بالنقض، ومن المقرر أن يتناول التنمية البشرية وكيفية استغلالها في مهنة المحاماة.

وتأتي محاضرات معهد المحاماة تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤكدين سعي مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

شروط الالتحاق بمعهد المحاماة

ويعد معهد المحاماة شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

مواعيد محاضرات معهد المحاماة

يشار إلى أن معهد المحاماة يعقد محاضراته يوم الأحد من كل أسبوع لنقابات: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا، وجنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

ويوم الأربعاء لنقابات « نوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، وشبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.