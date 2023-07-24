تجديد حبس المتهمين بسرقة أسلاك النحاس من غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة أسلاك النحاس من غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهمين بسرقة أسلاك النحاس

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة أسلاك النحاس

وقام رجال الشرطة في منطقة 15 مايو بضبط 3 أشخاص، وذلك أثناء استقلالهم ميكروباص دون ترخيص ملك وقيادة أحدهم، في مدينة 15 مايو، وبحوزتهم كمية من أسلاك النحاس، و4 قواعد، و4 مسامير نحاس، و2 مطرقة، و2 عتلة، ورافع يدوي، و2 مفتاح، إضافة إلى فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار.

وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء في مدينة 15 مايو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.