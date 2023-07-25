إحالة 12 شخصا بتهمة سرقة أبراج كهرباء في الفيوم للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي من 12 شخصًا لسرقة أبراج الكهرباء في الفيوم للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

ضبط تشكيل عصابي

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد قام رجال الشرطة بضبط تشكيل عصابي من 12 شخصا لقيامهم بسرقة أبراج الكهرباء في الفيوم، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من 3 خفراء لإحدى الشركات بتمكنهم من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة نقل وشروعها في سرقة برج كهربائي، وبحوزتهما 4 أنابيب أكسجين، أنبوية بوتاجاز، ومنظم غاز.

وقام رجال الشرطة بضبطهما، واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 10 أشخاص، وجرى ضبطهم، وبحوزة أحدهم سيارة لنقل المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أبراج الكهرباء.

العقوبة القانونية المتوقعة

وأوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.