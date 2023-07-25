تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بشبرا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بأسلوب «التسلق» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة ما أرتكبه التشكيل العصابي من وقائع أخري مماثلة في دوائر القاهرة المختلفة، كما طلبت تقريرًا حول ما رصدته كاميرات المراقبة أثناء قيام التشكيل العصابي بتنفيذ سرقة باب حديدي من أحدي العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا مصر.

بداية البلاغ

تعود الواقعة أثناء قيام قوة من ضباط مباحث قسم شرطة شبرا بالقاهرة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم الشرطة من الاشتباه في شخصين، وبتفتيشهما عثر بحوزته على مبلغ مالي، وبالكشف عليهما تبين أنَّ لديهما معلومات جنائية، وبسؤالهما عن مصدر المبلغ المالي اعترفا بسرقة باب حديدي خاص بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنَّ الكاميرات رصدت واقعة السرقة، وتمّ التحفظ علي المبلغ المالي وكاميرات المراقبة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.

العقوبة القانونية

حددت المادة 317 من قانون العقوبات المصري، العقوبة الخاصة بالسرقة، وأفادت بأنَّ العقوبة تتراوح من الحبس 24 ساعة وحتى عامين.