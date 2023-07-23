وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ «أم الدنيا» بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: «نهنئ أم الدنيا بمناسبة عيدها الوطني».

دور مصر في تعزيز السلام

وأعرب بلينكن عن تقديره لدور مصر المهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، ولدورها الريادي على الصعيد العالمي في مجال تغير المناخ، بما في ذلك استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022.

التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع مصر

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع جمهورية مصر العربية، قائلا: «يسعدني أننا عقدنا مؤخرًا أول لجنة اقتصادية مشتركة لنا في القاهرة، ما سيعزز تعاوننا الاقتصادي والتجاري الثنائي».

وأفاد بأن الشراكة الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا بين البلدين في ازدهار مستمر يصب في صالح الشعبين الأمريكي والمصري، واختتم بلينكن البيان بالقول: «بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب عن أطيب تمنياتي لشعب مصر وحكومتها».