أستاذ زراعة: مصر اتخذت خطوات استباقية لمواجهة الأزمات العالمية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة إن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» تهتم بمواجهة كل ما هو يتعلق بصالح الشعوب خاصة فيما يتعلق بملف الغذاء واستدامته مع مكافحة عملية الجوع وتقديم المساعدات للبلدان النامية والناشئة، متابعا أن منظمة الفاو تتعاون مع كل العالم وأشادت بمصر عندما شهدت تقدمها في الملف الخاص بالتنمية ودورها الرائد فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن النموذج التنموي الخاص بتطوير الريف المصري له علاقة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر على الرغم من كونها بلد نامية ولكنها لا تنظر مساعدات خارجية، إذ أن الدولة اتخذت خطوات استباقية من خلال توجيهات القيادة السياسية في الفترة الماضية من أجل مواجهة الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأوبئة كفيروس كورنا.

أهداف مبادرة «حياة كريمة»

وتابع أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت من أجل تنمية المستوى المعيشي للمواطنين في القرى والنجوع بكل المحافظات، ما يطلق عليه «أفق تنموية»، مشيرا إلى أهمية التنمية البشرية بهدف تطوير الصناعات كثيفة العمالة.

خطة استباقية مرنة وسباقة لمصر

وأوضح: «لولا وجود خطة استباقية مرنة وسباقة في إضافة رقعة زراعية جديدة من خلال المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة، وإحياء مشروع توشكى فضلا عن إدخال نظم ري حديثة وغيرهم يعطي الدولة المصرية مجابهة بأن يكون لديها نوعا من الأمن الغذائي والاستدامة».