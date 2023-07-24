7468 مستفيدا من قافلة «حياة كريمة» في الغربية.. و30 ألف بمبادرة سلامة قلبك

وجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر لجميع الطاقم الطبي بوزارة الصحة وجامعة طنطا، على جهودهم وتعبهم في خدمة أكبر عدد من المواطنين، سواء بالكشف أو بتلقي العلاج أو تحويل الحالات اللازمة للمستشفيات الجامعية إذا لزم الأمر، وذلك مع انتهاء فعاليات مبادرة أنت الحياة في محافظة الغربية.

تفاصيل القافلة الطبية في الغربية

ووفق بيان للمؤسسة، فساهمت قافلة حياة كريمة الطبية في الغربية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وجامعتي طنطا والبريطانية، من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 7468 مستفيدا، ضمن مبادرة سلامة قلبك.

قافلة بيطرية للكشف على المواشي والطيور

وقالت المؤسسة، إن القافلة البيطرية، قدمت الخدمات العلاجية إلى 325 من الماشية والدواب، و3731 من الطيور، وذلك في الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجاري.

ووجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر أيضا إلى مؤسسة ثروت الخيرية للفنان محمد ثروت، والتي ساهمت في الكشف على العيوب الخلقية في القلب عند الأطفال ضمن مبادرة سلامة قلبك.

وأوضحت «حياة كريمة» أن ما يقرب من 30 ألف مواطن من الغربية استفادوا من خدمات المبادرة، من المقرر أن تتواجد المبادرة في أماكن أخرى قريبا.