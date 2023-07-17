«الفاو»: زيادة في إنتاج الذرة والصويا عالميا بنسبة 2.3%

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو عن توقعاتها لإنتاج الحبوب خلال موسم الزراعة لموسم 2023/2024، مشيرة إلى أنه سيكون قيايساً بزيادة 1.1%، عما هو مقرر من قبل المنظمة سالفاً.

ورفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2023 إلى 2819 مليون طن من بينها 783.3 ملايين طن من القمح، مدفوعًا بتحسّن التوقعات في عدّة بلدان، بما في ذلك كندا وكازاخستان وتركيا لكن ما زال الإنتاج العالمي للقمح أقل بنسبة 2.3% من الإنتاج المسجل خلال الموسم السابق.

أما الحبوب الخشنة «الذرة والصويا» فتوقعت المنظمة ارتفاع الإنتاج بنسبة 2.9% ليصل إلى 1512 مليون طن، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للأرزّ بنسبة 1.2% مقارنةً بالمستوى المنخفض الذي سجّله في الفترة 2022/2023، ليصل إلى 523.7 ملايين طن.

زيادة الاستهلاك العالمي للحبوب بنسبة 0.9%

وفيما يتعلق بالطلب على الحبوب أشارت المنظمة إلى زيادة الاستهلاك العالمي للحبوب بنسبة 0.9% ليصل إلى 2805 ملايين طن مدفوعًا بزيادة استخدام الحبوب الخشنة، وبخاصة الذرة التي تعد العلف الأساسي للحيوانات.

التوقعات جيدة في امداد الحبوب في الموسم الجديد

اما المخزونات فرفعت المنظمة توقعاتها بشأن مخزونات الحبوب العالمية في نهاية مواسم الفترة 2023-2024 لتصل إلى 878 مليون طن، وهو ما يشير إلى أنها أعلى بنسبة 2.3 % تقريبًا مّما كانت عليه خلال الموسم السابق، وعند هذا المستوى، سوف يبقى المعدل العالمي لمخزونات الحبوب إلى استخدامها دون تغيير عند نسبة 30.6%، ما يشير إلى أن التوقعات جيدة في إمداد الحبوب في الموسم الجديد.

أما آخر توقعات للمنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2023-2024 فتشير إلى انكماش بنسبة 0.9% عن مستواها في الفترة السابقة 2022-2023، حيث تشهد كميات القمح تراجعًا عن مستوياتها القياسية.