الجنايات تعاقب «ديلر أوسيم» بالسجن المشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، متهما لإدانته بالاتجار بالمواد المخدرة «البانجو والحشيش» في دائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات والسلاح المضبوط «مطواة»، وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار بالمواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم «سيد. ح» في غضون عام 2023 بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، تاجر في المواد المخدرة «البانجو والحشيش»، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري

وأضاف أمر إحالة القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة أوسيم، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة «البانجو والحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة البانجو والحشيش وسلاح أبيض مطواة، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.