السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل آخر بأوسيم

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بالشروع في قتل عامل بدائرة قسم شرطة أوسيم بسبب خلافات مالية بينهما بالسجن لمدة 5 سنوات.

مشادة تطورت لمشاجرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 45271 لسنة 2022 جنايات أوسيم، قيام المتهم «ع. ر» بالشروع في قتل المجني عليه «س. م» بدائرة القسم، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استل على أثرها الأول سلاحًا ناريًا وأطلق على الضحية النيران، ما أحدث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.

خلافات مالية

وأضافت أوراق القضية، أن السبب وراء ارتكاب المتهم للواقعة، وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

وتابعت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

التقرير الطبي

وحسب ما جاء في التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، فإن إصابته الواردة بالتقرير أدت إلى حدوث بتر في ذراعه الأيسر نتيجة إطلاق النيران عليه.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أوسيم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري في ذراعه الأيسر، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُتقدم بالسجن لمدة 5 سنوات.