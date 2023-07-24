غرق طفلين أثناء الاستحمام في إحدى الترع بالمحلة

غرق طفلان داخل إحدى الترع المارة بعزبة حمد، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حال نزولهما للاستحمام هربًا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمانيهما، ونقلهما مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بغرق طفلين

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحلة الكبرى، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد، بغرق طفلين داخل أحدي المجاري المائية المارة بعزبة حمد، أثناء نزولهم للاستحمام.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق طفلين شقيقين، وهما «عبد الرحمن .م .ج» ويبلغ من العمر 10 سنوات، و «جلال. م. ج» ويبلغ من العمر 8 سنوات مقيمين بعزبة حمد بالمحلة، حال نزولهم للاستحمام هربا من حرارة الجو، داخل أحدي الترع المارة بذات الناحية المشار إليها.

انتشال الجثمانين

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثامين، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم.