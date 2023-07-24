انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، جثة شاب غرق في مياه النيل خلف نادي المهندسين بمدينة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل خلف نادي المهندسين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة.

انتشال جثة شاب طافية بمياه النيل في بني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى «محمود. ح .ع» يبلغ من العمر 37 عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.