بدء القرعة العلنية لتسليم أراضي برنامج مسكن في 10 مدن اليوم

أعن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إجراء القرعة العلنية لخصيص الأراضي المتوسطة والأكثر تميزا والمتميزة، لبرنامج مسكن، اليوم، ويكون موعد نهايتها يوم الثالث من شهر أغسطس.

وأوضح «الجزار»، أنّ إجراء القرعة سيكون لـ10 مدن، وهي: «حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، العبور، السادات، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة»، منوها بأنّ القرعة تتم وفق الأيام التالية، في تمام الساعة 12 ظهرا، وعلى الراغبين في الحضور، أن يتواجدوا في تمام الساعة العاشرة صباحا.

مواعيد إجراء القرعة

ووفقا لما كشفته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جائت مواعيد إجراء القرعة بين المتقدمين كالآتي:

- الأراضي الأكثر تميزا في 6 أكتوبر رقم 2 – 57 - 81، اليوم الثلاثاء 25 يوليو.

- الأراضي رقم 32، 134 في القاهرة الجديدة، ستكون القرعة اليوم.

- الأراضي رقم 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 10 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 27 – 32، في مدينة العبور، ستكون القرعة اليوم.

- الأراضي رقم 24 – 42 – 111 – 124 – 131 – 137 – 190 المطروحة في مدينة 6 أكتوبر، ستكون القرعة غدا الأربعاء 26 يوليو.

- الأراضي رقم 5 – 14 – 94 – 98 – 302 - 329 – 330 – 331 – 332 – 334 – 335 – 382 – 831 – 886 – 1099 – 1126، المطروحة في الشروق، ستكون القرعة غدا.

- الأراضي رقم 194 – 201 – 291 – 292 – 297 – 299 – 303 – 304، في العاشر من رمضان، ستكون القرعة غدا.

- الأراضي رقم 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 - ومن 11 : 21 - و 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 في حدائق أكتوبر ستكون القرعة غدا.

- الأراضي من 51 إلى 57 ومن 59 إلى 82 و86 – 87 – 88، في حدائق أكتوبر، ستكون القرعة غدا.

- الأراضي من رقم 1 إلى رقم 50 المطروحة في بدر، ستكون القرعة بعد غد الخميس 27 يوليو.

- الأراضي من 51 إلى 100، في بدر، ستكون القرعة يوم الأحد 30 يوليو.

- الأراضي رقم 5 – 23 – 99 – 161 - 299 في الفيوم الجديدة، موعد القرعة يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- الأراضي من 16 إلى 25، ومن 41 إلى 88، و 121 – 122 – 123، في المنيا الجديدة ستكون القرعة يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- الأراضي من 51 إلى 101 ومن 808 إلى 859 في المنيا الجديدة، ستكون يوم القرعة يوم الأربعاء 2 أغسطس.

- الأراضي من 860 إلى 912 في السادات، ستكون القرعة يوم الخميس 3 أغسطس.