«بيطري كفر الشيخ»: وفرنا 15 سيارة متنقلة لتحصين الماشية في الأماكن البعيدة

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، توفير 15 سيارة بيطرية مجهزة للتنقل إلى الأماكن البعيدة عن الكتل السكنية، بهدف تحصين الماشية ضد أمراض الجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إذ يتم تحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، على نطاق قري ومراكز المحافظة، حرصًا على الحفاظ على الثروة الحيوانية.

تطعيم الماشية في كفر الشيخ

وأشار «بشار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحملات البيطرية المتنقلة في محافظة كفر الشيخ، تم دعمها بـ30 طبيبا بيطريا و100 عامل وإداري، وذلك للمرور على أكبر قدر من البيوت لتحصين الماشية ضد الأمراض السابق ذكرها.

مواعيد عمل الحملة القومية للماشية

وأضاف أيضًا أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ، تبدأ عملها مع أول ضوء النهار وتنتهي مع حلول الساعة العاشرة صباحاً نظراً للحر الشديد الذي يضرب المحافظة خلال هذه الفترة، كما يتم عمل حصر يومي لما تم تحصينه من الماشية، وجرى تحصين 117 ألفًا و111 رأس ماشية، من المستهدف تحصينه وهو 212 رأس حيوان.