«بيطري كفر الشيخ»: رصدنا زيادة بالثروة الحيوانية في 11 مركزًا

كشف الدكتور محمد بشار، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن تعداد الثروة الحيوانية في جميع مراكز المحافظة والإدارات البيطرية البالغ عددها 11 إدارة، بلغت نحو 211 ألفًا و969 رأسًا من الجاموس، والأبقار.

ترتيب تعداد الماشية في مراكز كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«لوطن»، أن ترتيب تعداد الماشية حسب الكثافة في مراكز كفر الشيخ، جاء كالتالي:

- مركز كفر الشيخ، 27 ألفًا و530 رأس ماشية.

- مركز بيلا، 25 ألفًا و342 رأس ماشية.

- مركز دسوق، 23 ألفًا و114 رأس ماشية.

- مركز سيدي سالم، 22 ألفًا و724 رأس ماشية.

- مركز الحامول، 22 ألفًا و69 رأس ماشية.

- مركز مطوبس، 20 ألفًا و225 رأس ماشية.

- مركز قلين، 18 ألفًا و14 رأس ماشية.

- مركز الرياض، 14 ألفًا و520 رأس ماشية.

- مركز فوه، 12 ألفًا و789 رأس ماشية.

- مدينة سيدي غازي، 11 ألفًا و22 رأس ماشية.

- مركز بلطيم، 4 آلاف و29 رأس ماشية.

تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

وأشار أيضا إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، في تزايد مستمر على مدار العام، إذ ارتفعت نسبة أعداد الماشية خلال الـ6 أشهر الماضية بنحو 5600 رأس ماشية، مقارنة بالعام الماضي والذي شهد زيادة 2150 رأسًا، بما يعد مؤشرًا جيدًا للغاية حول ارتفاع وتنمية الثروة الحيوانية في ربوع المحافظة.