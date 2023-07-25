بيت الروبي يحقق 919 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

استطاع فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، تحقيق نجاحاً كبيراً بدور العرض، منذ بداية عرضه.

إيرادات فيلم بيت الروبي أمس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم بيت الروبي حقق أمس 919 ألف جنيه، وهي تعتبر المرة الأول التي لم يتخط فيها بيت الروبي المليون جنيه، إذ حافظ على الصدارة طوال الأيام الماضية، ولكنه أيضاً تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

أبطال فيلم بيت الروبي

يجمع فيلم بيت الروبي بين عدد من الأبطال منهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، التي جسدت دور مختلف خلال الفيلم، إذ قدمت دور امرأة حامل وتعمل كـ«بلوجر»، وتستخدم السوشيال ميديا باستمرار، مما أدى إلى توضيح فوائد وعواقب السوشيال ميديا واستخدامها.

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، واستطاع أن يحافظ على تصدره المركز الأول، خاصة أن الفيلم قد طرح قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، مما أدى نجاحه وتحقيقه إيرادات عالية وحفاظه على ذلك.