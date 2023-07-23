1.5 مليون جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» بدور العرض في 24 ساعة

حقق فيلم «بيت الروبي»، في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تقدر بمليون و491 ألفا و31 جنيها، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، ولتتجاوز حصيلة إيراداته 106 ملايين جنيه على مدار 4 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبخلاف فيلم «بيت الروبي»، سبق وأن حظيت أفلام للفنان كريم عبدالعزيز بتجاوز إيراداتها 100 مليون جنيه،، مثل فيلمي «كيرة والجن»، و«الفيل الأزرق 2»، وتعد هذه الأفلام من الأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

قصة فيلم «بيت الروبي»

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، حول عالم السوشيال ميديا والبلوجرز، التي يصبح إبراهيم الروبي واحدًا منها رغمًا عن إرادته، وذلك بعد أن تتبدل أحواله في يوم وليلة مع وصول شقيقه الأصغر إلى المنطقة الساحلية التي يعيش بها ويصطحبه معه إلى القاهرة.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.