فيلم بيت الروبي يحافظ على الصدارة ويحقق 1.3 مليون جنيه إيرادات في 24 ساعة

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنّ فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي أمس بدور العرض

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم بيت الروبي حقق أمس بدور العرض مليونا و271 ألف جنيه، وحقق العمل نجاحا ملحوظا، حيث استطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة وظل على مكانته في المرتبة الأولى.

عرض فيلم بيت الروبي في الخليج

قرر صناع فيلم بيت الروبي، إجراء جولات فنية لعرض الفيلم خارج مصر في دول الخليج، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مصر خلال موسم عيد الأضحى.

قصة فيلم بيت الروبي

تعتمد أحداث فيلم بيت الروبي على أحداث تشويقية جديدة، وتدور قصة العمل حول شخصية الروبي التي يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يصطحب أسرته بعيدا عن القاهرة ويسكن في أحد المناطق الصحراوية، بسبب استخدام السوشيال ميديا.