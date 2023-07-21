مليون و600 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في السينما أمس

سجلت إيرادات فيلم بيت الروبي في شباك تذاكر السينما أمس الخميس مليون و606 آلاف و153جنيها، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وحافظ على صدارة المركز الأول على مدار أربعة أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي على مدار 4 أسابيع لتتجاوز 105 ملايين جنيه، لينجح بذلك كريم عبد العزيز في أن يحافظ على وجوده في قائمة أفضل 10 أفلام حققت إيراداتها أكثر من 100 مليون جنيه في تاريخ السينما المصرية، حيث يسبق بيت الروبي فيلم كيرة والجن، وفيلم الفيل الأزرق 2.

قصة فيلم بيت الروبي

جاءت قصة فيلم بيت الروبي التي دارت في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، ويحدث له تغيير مفاجئ في حياته وحياة أسرته، عندما يقرر شقيقه الصغير إيهاب الروبي ويقوم بدوره كريم محمود عبدالعزيز في أن يصطحبه معه للقاهرة لانهاء بعض اجراءات متعلقة بالميراث.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.