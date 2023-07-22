فيلم بيت الروبي يواصل تصدر الإيرادات بـ1.7 مليون جنيه أمس الجمعة

يواصل فيلم بيت الروبي للثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، على الرغم من بداية انطلاق موسم أفلام الصيف، وسبق طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم بيت الروبي يتصدر الإيرادات

ونجح فيلم بيت الروبي أمس الجمعة، في تحقيق إيرادات بلغت مليونا و746 ألفا و439 جنيها فقط لا غير، بفارق كبير بينه وبين فيلم البعبع، الذي يأتي في المركز الثاني بإيرادات بلغت 780 ألفا و167 جنيها فقط لا غير.

تفاصيل فيلم بيت الروبي

وانطلق عرض فيلم بيت الروبي في عيد الأضحى الماضي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد ونور ومحمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.

أما فيلم البعبع فيشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.