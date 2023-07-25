دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. «الأمن السيبراني» بالقاهرة

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 الالتحاق بكلية الأمن السيبراني عقب ظهور النتيجة مباشرة باعتباره أحد التخصصات التي يتطلع لها العالم المعاصر، والتي يمكن دراستها في جامعة القاهرة إذ يعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية.

وتعرف كلية الأمن السيبراني أيضا بكلية أمن تكنولوجيا المعلومات والذي تعتمد فيها الدراسة على تعلم كيفية حماية كافة الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الرقمية من محاولات الاختراق المحلية والإقليمية والدولية التي من شأنها إتلاف وسرقة البيانات.

كلية الأمن السيبراني

ونستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن كلية الأمن السيبراني، التي تعد واحدة من أبرز التخصصات الجامعية الجديدة ويمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بها:

1- تتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

2- يشتمل البرنامج على تدريب عملي في جهات معتمدة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي.

3- يمنح الطلاب برامج تدريبية في جهات معتمدة لربط الدراسة بالواقع ومشروع تخرج في السنة النهائية.

4- يهدف لتعليم المعارف الأساسية للوقاية والتصدي والتعافي من الهجمات السيبرانية في إطار تحليلي بنهج متعدد التخصصات.

5- يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بإطار تحليلي واسع لتقييم وحل مشكلات الأمن السيبراني باستخدام نهج متعدد التخصصات.

6- البرنامج يركز على تعليم المعارف الأساسية والمتقدمة في الوقاية والكشف والتصدي والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية.

7- الدراسة تتم من خلال برنامج بكالوريوس يجمع بين دراسة الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

8- مقررات البرنامج الدراسي يمكن إنهاؤها خلال 4 سنوات أكاديمية؛ تحتوى كل سنة على مستويين دراسيين، ويقوم كل طالب في السنة النهائية بالاشتراك مع بعض زملائه في تنفيذ مشروع تخرج تحت إشراف مشرف أكاديمي.