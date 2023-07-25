موعد فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ«صيدلة كفر الشيخ»
كتب:
مصطفى عنز
12:52 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ
أعلنت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التقديم للبرامج النوعية للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، بدايةً من 1 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية.
وفيما يلي، ننشر البرامج النوعية المتاحة للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، بجامعة كفر الشيخ وهما نوعين:
- دبلوم الصيدلة الإكلينيكية
- درجة دكتور في الصيدلة الإكلينيكية «pharm D».
الأوراق المطلوبة للتسجيل
- أصل شهادة التخرج المؤقتة.
- شهادة بتقديرات المواد للخمس سنوات.
- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي.
- صورة شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- عدد «4» صور شخصية.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إقرار بعدم القيد بكلية في أي جامعة أخري.
- موافقة جهة العمل علي دراسة الطالب في الدبلوم.
- الدرجة العلمية المتقدم لها مع إعطائه التفرغ اللازم للدراسة.
المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرامج النوعية للدراسات العليا
1- أصل شهادة التخرج.
2- شهادة بتقديرات المواد للخمس سنوات.
3- أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.
4- صورة شهادة الميلاد الإلكترونية.
5- صورة بطاقة الرقم القومي.
6- عدد «4» صور شخصية.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد أو ما يفيد التأجيل للذكور.
8- موافقة جهة العمل مع إعطائه التفرغ اللازم للدراسة.
9- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات «بكالوريوس للجامعات الخاصة - بورد أمريكي».
10- عدد «2» دوسيه بلاستيك وحافظة أوراق بلاستيك «حمراء اللون للفارم دي» «زرقاء اللون لدبلوم الصيدلة الإكلينيكية».
11- شهادات الدراسات العليا الأخري إن وجدت.
12- إقرار بعدم القيد في أي جامعة أخري.
خطوات التقدم للبرامج النوعية للدراسات العليا
1- دفع مبلغ 500 جنيه قيمة مظروف الدراسات العليا.
2- التسجيل إلكترونياً من خلال هنا
3- طباعة البيانات المسجلة إلكترونياً والتوقيع عليها وإرفاقها مع باقي الأوراق.
4- التقدم بطلب الالتحاق والملف المستكمل إلي قسم الدراسات العليا الدور الأول - مبني كلية الصيدلة.
5- استكمال المرفقات والمستندات المطلوبة ورقياً.
مصروفات البرامج النوعية للدراسات العليا
وبحسب كلية الصيدلة، فإنّ المصروفات والرسوم الدراسية للبرامج النوعية للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024 كما يلي:
- مصروفات ورسوم برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية مبلغ 6 آلاف و869 جنيهاً.
- مصروفات ورسوم برنامج دكتور في الصيدلة الإكلينيكية «pharm D» مبلغ 22 ألفًا و538 جنيهاً.