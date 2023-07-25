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موعد فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ«صيدلة كفر الشيخ»

كتب:

مصطفى عنز
12:52 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ

كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التقديم للبرامج النوعية للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، بدايةً من 1 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية.

وفيما يلي، ننشر البرامج النوعية المتاحة للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، بجامعة كفر الشيخ وهما نوعين:

- دبلوم الصيدلة الإكلينيكية

- درجة دكتور في الصيدلة الإكلينيكية «pharm D».

الأوراق المطلوبة للتسجيل 

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- شهادة بتقديرات المواد للخمس سنوات.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي.

- صورة شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- عدد «4» صور شخصية.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- إقرار بعدم القيد بكلية في أي جامعة أخري.

- موافقة جهة العمل علي دراسة الطالب في الدبلوم.

- الدرجة العلمية المتقدم لها مع إعطائه التفرغ اللازم للدراسة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرامج النوعية للدراسات العليا

1- أصل شهادة التخرج.

2- شهادة بتقديرات المواد للخمس سنوات.

3- أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.

4- صورة شهادة الميلاد الإلكترونية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي.

6- عدد «4» صور شخصية.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد أو ما يفيد التأجيل للذكور.

8- موافقة جهة العمل مع إعطائه التفرغ اللازم للدراسة.

9- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات «بكالوريوس للجامعات الخاصة - بورد أمريكي».

10- عدد «2» دوسيه بلاستيك وحافظة أوراق بلاستيك «حمراء اللون للفارم دي» «زرقاء اللون لدبلوم الصيدلة الإكلينيكية».

11- شهادات الدراسات العليا الأخري إن وجدت.

12- إقرار بعدم القيد في أي جامعة أخري.

خطوات التقدم للبرامج النوعية للدراسات العليا

1- دفع مبلغ 500 جنيه قيمة مظروف الدراسات العليا.

2- التسجيل إلكترونياً من خلال هنا

3- طباعة البيانات المسجلة إلكترونياً والتوقيع عليها وإرفاقها مع باقي الأوراق.

4- التقدم بطلب الالتحاق والملف المستكمل إلي قسم الدراسات العليا الدور الأول - مبني كلية الصيدلة.

5- استكمال المرفقات والمستندات المطلوبة ورقياً.

مصروفات البرامج النوعية للدراسات العليا

وبحسب كلية الصيدلة، فإنّ المصروفات والرسوم الدراسية للبرامج النوعية للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024 كما يلي:

- مصروفات ورسوم برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية مبلغ 6 آلاف و869 جنيهاً.

- مصروفات ورسوم برنامج دكتور في الصيدلة الإكلينيكية «pharm D» مبلغ 22 ألفًا و538 جنيهاً.

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