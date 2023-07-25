أستاذ مناعة: تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية للمواطنين ضمن «100 يوم صحة»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمة طبية مجانية لـ11 مليون و200 ألف مريض.

تكاليف العلاج غير المباشرة والمباشرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المريض يحتاج لمساعدة وخدمة من حوله، لذلك يتأثر الجميع على مستوى عملهم وإنتاجهم اليومي، وهذا ما يطلق عليه تكاليف غير مباشرة، بينما المباشرة تتعلق بتكلفة علاج المريض وزيارة الأطباء إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل.

أهداف مبادرة «100 يوم صحة»

وأشار إلى أن مبادرة «100 يوم صحة» استطاعت الوصول لكل المواطنين الذين كانوا يعانون من مشكلات صحية كبيرة تحتاج إلى علاجات مركزة أو دخول المستشفيات أو تكاليف مادية ضخمة، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على قوائم الانتظار وكانت فرصة للمواطنين لكي يسجلون بها ويجرون كل الكشوفات اللازمة فضلا عن العلاج على نفقة الدولة دون دفع أي مصروفات.