إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح الإسكندرية»

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع ميكروباص، في الكيلو 143 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل، اليوم الثلاثاء، مستشفى الضبعة المركزي، مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم، محاسن إبراهيم عبد الرحمن، 68 سنة من القليوبية، تعاني من اشتباه خلع في الكتف الأيمن، وكدمات بالركبة اليمني، ومجدي أحمد حسين 21 سنة من القليوبية، يعاني من جرح بالجبهة، واشتباة خلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وياسمين سيد أحمد 34 سنة من القليوبية، مصابة بكدمات بالرأس واشتباة خلع في الكتف الأيمن، وجارِ استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وإجراء التحاليل الطبية وعمل الأشعة اللازمة طبقاً لكل حالة.

معاينة موقع الحادث

وانتقلت على الفور، شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.