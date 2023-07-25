تحرير 175 محضرا متنوعا لمخابز بلدية في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملات تموينية مكبرة على المخابز بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أسفرت عن تحرير 175 محضرا متنوعا.

حملات تموينية مكبرة

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على المخابز، وتمكنت من تحرير 12 محضراً متنوعاً، و3 محاضر نقص وزن، و3 مواصفات، و6 صحة.

كما قاد السكرتير المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة على المخابز بمصيف بلطيم، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة.

تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة ببيلا

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات عبارة عن 15 محضر نقص وزن، و6 محاضر عدم نظافة، و5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر مواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية بالمدينة وبقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال، وتبين بالمرور على المخابز، تحرير 19 محضراً متنوعاً، منها 6 نقص وزن، و11 مواصفات، ومحضر تصرف، ومحضر عدم الإعلان.

تحرير 25 محضراً متنوعاً بالحامول

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على المخابز البلدية بنطاق المركز مما أسفر عن تحرير 25 محضراً متنوعاً، منها 11 نقص وزن، و7 محاضر اشتراطات نظافة، و5 عدم وجود شهادات صحية.

كما تابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على المخابز، التي أسفرت عن تحرير 30 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى، منها 13 نقص وزن، 7 صحة، و3 عدم إعلان.

تحرير 14 محضرا بسيدي سالم

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وقرى المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً منها 10 نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر مخالفات أخرى.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض والرقابة التموينية، التي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها محضرين مواصفات، و5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر صحية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملات التموينية على الأسواق، وتمكنت من تحرير 12 محضراً متنوعاً، محضر نظافة، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على الأسواق، وتحرير 20 محضراً متنوعاً، منها 10 محاضر نقص وزن، و6 محاضر مواصفات، و3 محاضر نظافة، ومحضر شهادة صحية.

وقاد جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية على المخابز التي أسفرت عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منها 8 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر تصرف، كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة التموينية على المخابز، التي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها 6 نقص وزن، و4 محاضر مواصفات.

محافظ كفر الشيخ: الحملات مستمرة على المخابز والأسواق

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ الحملات التمونية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 175 محضراً متنوعاً، مشيراً إلى أنّ الحملات مستمرة على المخابز والأسواق.