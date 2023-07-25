سعر الأرز الشعير اليوم.. تراجع «عريض الحبة» 2900 جنيه في 5 أيام

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أنّ سعر الأرز الشعير اليوم، قد تراجع بشكلا جيد، مشيرًا إلى أنّ «عريض الحبة» قد تراجع منذ يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم، بواقع 2900 جنيه، كما تراجع سعر طن رفيع الحبة أيضًا خلال هذه الفترة، بنحو 1300 جنيه، وهو أمر ممتاز للغاية، ويصب في مصلحة المواطنين في شتى محافظات مصر.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأوضح «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر الأرز الشعير اليوم، سيشهد مزيدا من التراجع حتى نهاية هذا الشهر، وذلك يرجع لتوافر كميات كبيرة من الأرز الشعير من محصول العام الماضي، علاوة على حلول موسم حصاد العام الحالي 2023 خلال أيام، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة: 12 ألفًا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة: 12ألفًا و400 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه.

توفير كميات كبيرة من الأرز الشعير

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن سعر الأرز الشعير اليوم، شهد حركة بيع وتداول كبيرة للغاية، جراء تراجعه خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الأرز الشعير متوفر بكميات كبيرة للغاية تسد حاجة الاستهلاك المحلي وتفيض.