«مياه أسيوط» تعلن موعد الاختبار العملي للمتقدمين لوظيفتي «حرفي وعامل»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تحديد موعد الاختبار العملي للمتقدمين لوظيفتي حرفي وعامل، بالمسابقة رقم (4) لعام 2021، للذين انطبقت عليهم الشروط، طبقًا لنتيجة فحص الملفات المقدمة، وقبول بعض التظلمات التي سبق الإعلان عنها على الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة، ليكون الموعد الثلاثاء المقبل.

رفع كفاءة الهيكل البشري بالشركة

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنّ ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

مواعيد الاختبارات

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه على المتقدمين للوظيفتين، ضرورة التواجد في الفترة من الثلاثاء المقبل حتى الخميس 3 أغسطس، بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ، لإجراء الاختبار العملي؛ طبقًا للمواعيد المحددة بالكشوف، مضيفًا أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء الاختبار العملي، في موعدها المحدد.