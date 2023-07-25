رابط التسجيل الإلكتروني للسكن بالمدينة الجامعية في أسيوط

فتحت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل الإلكتروني للطلاب القدامى والجدد، الراغبين في السكن بالمدينة الجامعية بأسيوط، وذلك لمدة شهر خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 25 أغسطس المقبل.

رابط التسجيل الإلكتروني

وأتاحت جامعة أسيوط، التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية عن طريق الرابط من هنا

وقال الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إنّ التسجيل الإلكتروني للتسكين بالمدن الجامعية في جامعة أسيوط، يستمر لمدة شهر، والتقديم لا يعني قبول الطالب لكن سيم التنسيق إلكترونيًا وإعلان النتيجة فيما بعد، ثم استقبال تظلمات الطلاب.

تجهيز المدينة الجامعية

وأضاف «عبد المولى»، أنّ هناك استعدادات مكثفة تجريها جامعة أسيوط برئاسة الدكتورأحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بمختلف مباني المدينة الجامعية ومراجعتها وصيانتها وتجهيزها على أكمل وجه وترميم المباني والإنشاءات، ومراجعة الأثاث ومنظومة الإطفاء والسلامة المهنية، لاستقبال الطلاب والحفاظ على أرواحهم خلال العام الجامعي الجديد.