زراعة 200 شتلة نباتية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في مبادرة 100 مليون شجرة، في إطار دور الجامعة في دعم جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الصحة العامة، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط أهدت الجامعة 200 شتلة نباتية، وشملت نبات «كونوكاربس، وكاسياجاليكا، وثيفيتيا»، وكذلك شتلات لفواكه الرمان والبرتقال.

وقام الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة تفقدية لكلية الزراعة؛ لتفقد 200 شتلة نباتية أهدتها محافظة أسيوط للجامعة، كما تفقد عددا من الصوب الزراعية، ووحدات تصنيع وبيع المنتجات الغذائية بالكلية؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على احتياجاتها لتطوير العمل.

نباتات الزينة النادرة

واستهل الدكتور محمود عبد العليم جولته بتفقد صوبة نباتات الزينة التعليمية، والتي تحتوي على عدد كبير من نباتات الظل، ونباتات الزينة النادرة، واستمع إلى شرح مختصر من الدكتور سيد شحاتة عن فوائد هذه النباتات وإنتاجيتها، والذي قام بدوره باستعراض 200 شتلة نباتية أهدتها محافظة أسيوط للجامعة من مشتل حي غرب أسيوط؛ للمساهمة في تشجير الجامعة.

زراعة التوت في الصوب

وتفقد نائب رئيس الجامعة صوب الفاكهة التي تتم فيها زراعة التوت والجوافة والتين والخوخ والليمون والبرتقال وغيرها، وكذلك معمل الألبان، ومنفذ بيع منتجات الألبان، ومعمل ومخبز المنتجات الغذائية، ومخبز إنتاج الخبز الخالي من الجلوتين، ومنفذ بيع الخبز ومختلف أنواع المخبوزات.

تنمية الثروتين الزراعية والحيوانية

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بإمكانات كلية الزراعة العلمية والبشرية، والدور المهم الذي تقوم به في تنمية الثروتين الزراعية والحيوانية، كما أشاد بالأصناف المتنوعة عالية الجودة، التي يتم إنتاجها بأساليب علمية سليمة وفقاً لأحدث الأبحاث العلمية التي تجريها الكلية، داعياً إلى توسيع دائرة الإنتاج للمساهمة في سد احتياجات المجتمع المحيط بالجامعة من مختلف منتجات الكلية، ومؤكداً على دعم إدارة الجامعة للكلية في هذا المجال.