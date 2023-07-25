توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير سعر الفائدة

ينتظر العالم توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم وينتهي غدا الأربعاء، إذ يقر من خلاله البنك المركزي الأمريكي مصير تحديد سعر الفائدة بعد أن أوقف حملته العنيفة للتشديد النقدي خلال شهر يونيو الماضي بعد 10 زيادات متتالية خلال العام.

وتأتي توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بعد أن منحت أمريكا مسئولو السياسة الوقت الوفير لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي والتضخم التي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى معرفة تأثير الضغوط المصرفية الأخيرة على مصير الإقراض.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وفي السياق ذاته، من المحتمل أن تشير توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى لرفع الفائدة منذ عام 2001.

وتوقع الخبير في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، جوزيف غانيون، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لكبح التضخم الأمريكي، وإعادة التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق الامريكية والعالمية.

الفيدرالي الأمريكي يحدد مصير سعر الفائدة

وقال المتداولون على أداة «فيد ووتش»، إنَّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، تشير بنسبة 99% إلى رفعه أسعار الفائدة ربع نقطة خلال اجتماع غد الأربعاء، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 3%، وذلك قد يشير إلى نجاح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة مع مواجهة الركود وارتفاع معدلات البطالة.