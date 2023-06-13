تراجع أسعار الذهب عالميا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر مساء اليوم، حيث استقرت الأسعار على نفس معدلات التداول خلال الأسبوع الماضي وسط حالة من الحذر في أسواق الذهب، قبيل الإعلان عن بيانات التضخم المستندة إلى مؤشر بيانات التضخم الأمريكي واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بحسب موقع «ماركت ووتش».

توقعات أسعار الذهب عالميا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وبحسب الموقع الأمريكي، تراجعت العقود الآجلة للذهب، واستقرت عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من القرائن على مسار سعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورغم حقيقة أن أزمة سقف الديون الأمريكية قد تم حلها دون تعثر في السداد، ما أدى بالفعل إلى انكماش الأسعار إلى حد ما، ولكن من المرجح أن تظل أسعار الذهب عالميا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوسطة قصيرة الأجل محصورة في نطاق 1950 دولارا و2000 دولار بينما يتطلع السوق إلى الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات المتداولين بالنسبة لأسعار الفائدة

وتابع الموقع أنه من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا، حيث قام متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتحديد احتمال 22.9% فقط بأن يزيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، لكن 65% من المتداولين يرون أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية لن يكون قبل أواخر يوليو المقبل.