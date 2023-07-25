بعد تحذير الأرصاد.. رفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ألوان الرايات كافة على شواطئ الإسكندرية اليوم، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار، حيث إنّ شواطئ القطاع الغربي رفعت رايات صفراء وحمراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي رايات صفراء وخضراء.

ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرًا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالتها، فقد رفعت شواطئ الاسكندرية غربا الرايات الحمراء وفي بعض منها، الرايات صفراء، لتحذير المواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، بينما رُفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والخضراء على الشواطئ الآمنة التي انتهى بها حاجز الأمواج، مما يعني أن النزول آمنا فيها.

وأضاف عبد الرازق في بيان اليوم، أنّ شواطئ القطاع الغربي والعجمي، رفعت الرايات الحمراء والصفراء، وحققت نسب إشغال 30%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء، منها 5 شواطئ بالرايات الخضراء، وحققت نسب اشغال تزيد عن 50%.

وأوضح أنه جرى التاكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وعمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

مضاعفة التحذيرات بجميع شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه يجري متابعة تحذيرات الأرصاد يوميًا لمضاعفة التحذيرات بكافة شواطئ الإسكندرية، من خلال رفع الراية الحمراء لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر، ويتم التعامل مع كل شاطئ على حدة، لأن بعضها يكون منسوب المياه به مرتفعا وبعضها يكون منسوب الأرض به مرتفعا.