إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسكندرية مطروح»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 24 طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، منذ قليل، في اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وهم، نادر الحسيني محمد 21 سنة يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومصطفى محمد أحمد 21 سنة، يعاني من اشتباه خلع في الكتف الأيسر، وسامح السيد أحمد 22 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع الناحية اليمني، ومحمود إبراهيم عبد العاطي 32 سنة من القاهرة ويعاني من اشتباه كسر بالترقوه اليمني، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم بالمستشفى من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي ومباحث المرور، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.