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الفلبين تبدأ إجلاء مواطني المجتمعات الساحلية استعدادا لمواجهة إعصار دوكسور

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ا ش ا
11:49 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
إعصار دوكسور في الفلبين

إعصار دوكسور في الفلبين

بدأت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عمليات إجلاء لمواطني المجتمعات الساحلية مع اجتياح إعصار دوكسوري باتجاه شمال الفلبين.

إجلاء المواطنين في الفلبين لمواجهة إعصار دوكسور

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي إس- سي بي إن»، بأنَّ الإعصار مصحوب برياح قوية تبلغ سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة، فيما من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة أو تمر بالقرب من جزر بابويان أو مقاطعة كاجايان الشمالية الشرقية بحلول ظهر غد.

استعدادات الفلبين لمواجهة إعصار دوكسور

وأمرت السلطات، المواطنين المقيمين في المجتمعات الساحلية بمغادرة منازلهم، وطلبت من الصيادين إخراج قواربهم من المياه، كما أرسلت رجال الشرطة لإقناع الرافضين للانصياع لأوامر الإجلاء.

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بقلم ا ش ا